Truffa online per l'acquisto di un telefonino, denunciato un nuovo venditore fantasma

Nuovo episodio di truffa telematica ai danni di un padovano, con un venditore che dopo aver incassato parte dei soldi scompare senza consegnare la merce.

La trattativa

Protagonista del raggiro è un operaio 36enne del Piovese, che ha denunciato di essere rimasto vittima di una truffa per l'acquisto di un cellulare. Lo scorso febbraio il padovano si è interessato all'acquisto di un telefonino Samsung Galaxy S7, in vendita sul noto sito Subito.it al prezzo di 180 euro. Il venditore ha richiesto un anticipo di 100 euro a titolo di acconto e, una volta incassato, come da copione si è reso irraggiungibile e non ha mai spedito il prodotto all'acquirente.

La denuncia

La vittima ha sporto querela ai carabinieri di Piove di Sacco che hanno dato inizio a una serie di accertamenti, basati sui dati forniti dal truffatore per ricevere la prima parte del denaro. A conclusione delle indagini, lunedì mattina i militari hanno denunciato in stato di liberà per truffa G.C., un 29enne residente in provincia di Taranto, nullafacente e con precedenti penali.