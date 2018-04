Paga lo smartphone a prezzo stracciato ma viene truffato, nuovo caso nel Padovano

Ancora un caso di truffa informatica ai danni di un ingnaro compratore residente in provincia. Anche stavolta la vittima è stata attratta dal prezzo estremamente invitante di un cellulare di ultima generazione, che però non ha mai ricevuto.

La compravendita

Succede a un abitante di Agna, che lo scorso gennaio ha trovato sul noto sito di e-commerce eBay uno smartphone iPhone 8. Il telefonino era stato messo in vendita all'invitante costo di 366 euro e il padovano ha subito contattato il venditore per approfittare dell'offerta. A pubblicare l'annuncio sono stati due giovani brindisini, che si sono accordati con l'uomo per ricevere un bonifico e spedire poi l'oggetto.

Le indagini

Una volta incassato il denaro i due si sono però resi irreperibili, tagliando ogni contatto e non spedendo il cellulare all'acquirente. Una volta capito di essere rimasto vittima di un raggiro, il padovano ha allertato le forze dell'ordine fornendo i pochi dati in suo possesso per rintracciare i truffatori. Dopo mesi di indagini i carabinieri di Agna lunedì mattina hanno denunciato in stato di libertà un 28enne e un 32enne di Brindisi, entrambi senza lavoro e con precedenti penali.