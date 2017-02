Pagano per l'acquisto online di un'auto d'epoca e borse: due truffe nel Padovano

Venerdì, i carabinieri della stazione di Vescovana, nell'ambito del servizio coordinato disposto dal comando provinciale carabinieri di Padova, hanno denunciato a piede libero per truffa due persone: un 43enne e una 30enne.

AUTO D'EPOCA. Un 43enne della provincia di Roma, con precedenti specifici, attraverso un noto sito di annunci online, ha messo in vendita una Mercedes d'epoca al prezzo di 15mila euro. Dopo alcuni contatti con un padovano di Vescovana interessato all'acquisto, l'inserzionista ha ribassato il prezzo fissandolo a 12.500 euro, richiedendo all'acquirente un acconto di 300 euro, mediante bonifico su carta Poste Pay. Una volta ricevuto il denaro, il 43enne ha fissato un appuntamento in provincia di Bologna a cui, però, non si è mai presentato. La vittima, resasi conto si essere stata raggirata, ha sporto denuncia ai carabinieri di Vescovana, che, tramite gli incroci dell'intestatario del numero telefonico e del codice fiscale abbinato alla carta Poste Pay, sono risaliti all'identità del romano. L'uomo dovrà rispondere del reato di truffa.

BORSE. Un episodio simile si è verificato anche nel Piovese, dove i militari dell'Arma hanno denunciato, sempre per il reato di truffa, una 30enne pregiudicata. La donna è ritenuta responsabile di avere messo in vendita su un sito di annunci sul web due borse e di essersi resa irreperibile dopo avere ricevuto 45 euro, accreditati su carta Postepay, da una 46enne di Agna. La padovana, che non ha mai ricevuto le borse e non è più riuscita a contattare la venditrice, si è quindi rivolta ai carabinieri, facendo partire le indagini.