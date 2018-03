Vende pneumatici su Facebook, ma scompare dopo aver ricevuto la caparra: denunciato

La truffa corre anche su Facebook: i carabinieri di San Martino di Lupari denunciato L.P., 52enne, che ha utilizzato il popolare social network per rifilare il "pacco" alla vittima di turno.

I fatti

Un metodo tanto semplice quanto efficace: l'uomo aveva messo in vendita su Facebook un set di pneumatici per auto, e all'annuncio aveva risposto un 52enne di San Martino di Lupari. Il quale ha versato come caparra 500 euro sulla carta PostePay del truffatore, che, una volta ricevuta la somma pattuita, ha fatto perdere le proprie tracce.