Versa denaro a un sedicente assicuratore che gli invia anche la falsa polizza: scatta la denuncia

L'evoluzione delle truffe colpisce anche le polizze assicurative. Fasulle, ovviamente: i carabinieri di Carmignano di Brenta hanno denunciato A.G., 35enne.

I fatti

La vicenda risale allo scorso gennaio, e la vittima del raggiro è un 54enne alla ricerca della tariffa più vantaggiosa possibile per la propria polizza assicurativa. Una "caccia" che viene effettuata su Internet, tanto che dopo aver inserito i propri dati in vari motori di ricerca l'uomo viene contattato dal sedicente agente di una società di assicurazione, il quale gli propone un'offerta. La vittima, attratta dalla bassa cifra, cade nel tranello e versa 232 euro sulla carta PostePay del finto assicuratore, il quale si premura addirittura di girare via Whatsapp i falsi documenti al 54enne. Da qui la denuncia.