Truffa del rinnovo patente: smascherato ex agente che per soldi rivendeva pratiche

Ha convinto un uomo a consegnargli del denaro in cambio di una scorciatoia per ultimare le pratiche per il rinnovo della patente, ma quando la vittima ha scoperto di essere stata raggirata si è rivolta ai carabinieri.

La tecnica del truffatore

A ideare la truffa è stato un 40enne di Loreggia, ex dipendente di un'agenzia specializzata nella gestione di pratiche auto. Nel luglio 2017 l'uomo, venuto a sapere che un 37enne di San Giorgio delle Pertiche avrebbe dovuto rinnovare a breve la patente di guida, l'ha avvicinato e gli ha proposto una soluzione più rapida per ottenere l'idoneità in cambio di un versamento di denaro.

Il raggiro

Grazie al vecchio impiego in agenzia, il truffatore ha spiegato alla vittima di possedere alcuni moduli per il rinnovo, che si sarebbe impegnato a compilare per far andare a buon fine la procedura. Il 37enne, fidandosi della parola dell'altro uomo, non ha sospettato nulla fino a quando il 40enne ha preteso di essere pagato. A quel punto la vittima ha capito di essere stata raggirata e si è rivolta ai carabinieri che hanno avviato le indagini e sono riusciti a risalire all'identità del truffatore, che è stato rintracciato dai militari di Camposampiero e denunciato.