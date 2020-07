Vende su Instagram una marmitta per cento euro ma era solo una truffa

Prima si fa versare i soldi e poi sparisce. I carabinieri di Piove di Sacco hanno denunciato un 17enne per truffa.

La vicenda

Un ragazzo di 17 anni nato in Romania e residente nel Padovano aveva postato su Instagram un annuncio nel quale diceva di voler vendere una marmitta per scooter. Nella sua tela è caduto un coetaneo di Piove di Sacco che gli ha versato sulla postepay cento euro ma non ha mai visto recapitare la marmitta. Il giovane truffaldino è stato rintracciato dai carabinieri e denunciato per truffa.