Preso l'autore delle "truffe dello specchietto": fingeva i tamponamenti per farsi risarcire

Dopo numerosi episodi e diverse segnalazioni, è stato sorpreso in flagranza di reato il responsabile delle truffe seriali ai danni degli automobilisti sulle stade padovane. Ora gli agenti stanno verificando se abbia compiuto lo stesso tipo di reato anche in altre zone della regione.

L'ultimo episodio

Nella notte tra martedì e mercoledì, verso le 3, la polizia ha arrestato A.A., 38enne napoletano originario di Afragola, dopo averlo sorpreso mentre in via San Massimo tentava per l'ennesima volta di raggirare l'autista di un veicolo. All'angolo con via Einaudi gli agenti hanno avvistato una Kia e una Renault Clio accostate lungo strada e i due guidatori all'esterno delle auto. In particolare il proprietario della Kia è stato visto armeggiare con il portafoglio, in procinto di consegnare all'altro uomo del denaro contante.

Il raggiro

Contemporaneamente alla centrale operativa è arrivata la chiamata di una ragazza che segnalava di essere stata vittima poco prima dell'ormai celebre "truffa dello specchietto". A quel punto gli agenti hanno avvicinato il conducente della Kia, un giovane padovano. Il ragazzo ha riferito una storia già sentita altre volte: all'altezza del ponte Darwin ha superato un altro veicolo e pochi istanti dopo ha sentito un forte colpo sulla propria auto. Il mezzo appena sorpassato, la Reanult Clio, lo ha raggiunto e il guidatore, usando insistentemente i fari abbaglianti, lo ha seguito fino al palasport Kioene Arena. Qui il padovano ha accostato ed è sceso dalla macchina, trovando dietro di sè il napoletano che inveendo e insultandolo ha preteso un risarcimento per un presunto danno che l'autista della Kia gli avrebbe provocato in fase di sorpasso. Durante la trattativa, quando la vittima stava ormai per consegnare i contanti, sono intervenuti gli agenti.

La tecnica del truffatore

L'uomo, riconosciuto come probabile colpevole dei numerosi episosi fraudolenti degli ultimi mesi grazie al collaudato modus operandi, è stato arrestato in flagranza di reato e denunciato per truffa. Pochi i dubbi sulla sua colpevolezza: anche nei casi precedenti le vittime riferivano di essere state colpite con sassi provenienti da una Clio, già segnalata alle forze dell'ordine, per poi essere inseguite e costrette a fermarsi. A quel punto il truffatore pretendeva di fare una constatazione amichevole e insisteva per ottenere subito i contanti che i malcapitati avevano in tasca. Per dimostrare i presunti danni alla propria vettura il napoletano portava con sè della carta vetrata, con cui abradeva all'occorrenza la vernice della Clio. Dopo i controlli degli agenti è risultato che la Renault viaggiava senza assicurazione e che sulla patente del napoletano non c'erano più punti a disposizione, rendendo il documento invalido.