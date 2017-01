Truffa dello specchietto, finge un incidente e pretende "i danni": denunciato

Venerdì mattina, i carabinieri di Camposampiero hanno denunciato in stato di libertà, per i reati di tentata truffa e violazione di domicilio, D.A.F., pugliese di 27 anni, residente ad Adrano, in provincia di Catania, di fatto senza fissa dimora, disoccupato, pregiudicato per reati specifici.

TRUFFA DELLO SPECCHIETTO. Il 18 ottobre scorso, in via Cocche a San Giorgio delle Pertiche, l'uomo aveva simulato una collisione mai avvenuta tra la sua autovettura e quella di un residente del luogo di 65 anni, sostenendo che l'impatto tra i due veicoli avesse provocato la rottura del suo specchietto retrovisore e avanzando reiterate richieste di risarcimento del danno, arrivando a seguire la vittima fino all'interno del cortile della sua proprietà.