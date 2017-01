Mette in vendita un Cartier da 2mila euro su internet: acquirente paga con assegno falso

Ha messo in vendita su un sito online il suo orologio Cartier da 2200 euro ma è stato truffato. A farne le spese un 45enne di Legnaro.



TRUFFE. L'uomo su un sito di compravendita online ha pubblicato l'annuncio di vendita. Contattato da un 57enne di Napoli si è messo d'accordo per lo scambio: a quel punto l'acquirente ha pagato l'oggetto presentando un assegno circolare e una fotocopia del documento d'identità. Dopo aver accettato la compravendita la vittima è andata in banca per ritirare il denaro: a quel punto, l'amara sorpresa. L'assegno era falso. L'uomo ha denunciato l'accaduto ai carabinieri.