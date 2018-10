Truffe alla terza età: i carabinieri incontrano gli anziani di Fontaniva

L'Arma dei carabinieri continua la sua capillare opera di informazione per mettere in guardia gli anziani dai truffatori, sempre più abili e spietati.

L'evento

Dopo l'incontro del 20 settembre a Camposampiero , i militari del maggiore Giuseppe Saccomanno, comandante della compagnia di Cittadella, tornano a visitare gli anziani. Il 29 settembre l'incontro informativo si è svolto a Fontaniva, nel corso del tradizionale Pranzo della terza età organizzato all'interno della Isoli Spa. Realizzato in collaborazione con il Comune e con la collaborazione della parrocchia che ha organizzato il pranzo, l'incontro ha visto i carabinieri in prima linea per fornire un supporto concreto ai più di cento partecipanti. Insieme a loro, il sindaco Sergio Pilotto, il parroco don Andrea e i rappresentanti dell'azienda.

Consigli utili

Insieme al luogotenete Renato Lago, comandante della stazione di Cittadella, il maggiore Saccomanno ha dato alle potenziali vittime consigli e suggerimenti per evitare di incappare nelle truffe. Dopo aver elencato le tipologie di raggiro più diffuse , si è spiegato come riconoscere i segnali di pericolo e le persone sospette, sempre con l'invito a chiamare i carabinieri per qualsiasi necessità, anche quando si ha solo il dubbio di trovarsi davanti un malfattore.

Le regole per difendersi

La prima regola è non far entrare in casa sconosciuti e non farsi avvicinare in strada, anche quando si presentano come tecnici, rappresentanti di società (soprattutto quelle che erogano servizi come elettricità, gas, utenze telefoniche) o forze dell'ordine. Tanti sono infatti i truffatori che carpiscono la fiducia degli anziani spacciandosi per avvocati, tecnici che devono eseguire manutenzioni alla casa, addirittura agenti. Diffidare anche di chi propone vendite a domicilio o di chi si spaccia per conoscente di qualche parente, pretendendo soldi per presunti debiti. Infine è importante conoscere e avere un buon rapporto con i vicini, per vigilare reciprocamente gli uni sugli altri.