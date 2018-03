Truffe ai danni degli anziani, grande affluenza all'incontro organizzato a Maserà

Una partecipazione massiccia per un tema sentito e d'attualità. Grande successo per l'incontro organizzato venerdì mattina nella sala del centro anziani di Maserà di Padova per preveneire le truffe agli anziani.

I relatori

La mattinata è stata organizzata dalla Confederazione Italiana Agricoltori e dall'Associazione Nazionale Pensionati col patrocinio del comune di Maserà di Padova ed è iniziata coi saluti del sindaco Nicola De Paoli. Tre i relatori d'eccezione che hanno spiegato come prevenire le truffe e come riconoscere eventuali malfattori: il maggiore Marco Turrini, comandante della compagnia dei carabinieri di Abano Terme, Dino Milanello, presidente dell'Anp di Padova e Roberto Betto, presidente della Cia di Padova.