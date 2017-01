Anziani truffati da finte forze dell'ordine: spariti 30mila euro in contanti e alcuni gioielli

Sabato mattina, verso le 11.30, un'anziana è stata truffata da un un falso carabiniere. L'uomo si è introdotto nell'abitazione della signora in via Cannizzaro a Padova dicendole di dover controllare se le banconote possedute da quest'ultima fossero vere o false. Con lo stesso pretesto, un finto ufficiale giudiziario, si è presentato a casa di una coppia di anziani in zona Forcellini, che, però, non ci sono cascati e lo hanno cacciato.

FINTO CARABINIERE. Nel primo caso, l'uomo ha detto di appartenere all'Arma dei carabinieri e di dover verificare l'effettiva veridicità delle banconote della signora, che lo ha, quindi, lasciato entrare in casa. Il malvivente è riuscito a rubare 30mila euro in contanti e alcuni gioielli, poi si è dileguato. La donna non ha subìto violenze. I carabinieri, allertati da una vicina della vittima, si sono recati sul posto e si stanno occupando del caso. Il truffatore è stato descritto come un uomo alto circa 1 metro e 80 e italiano; aveva un cappellino e portava un giubbotto marrone scuro con un borsello a tracolla.

TENTATA TRUFFA. Sempre con il pretesto di dover controllare la veridicità delle banconote, nella stessa mattinata un finto ufficiale giudiziario ha tentato di entrare nella casa di una coppia di anziani in zona Forcellini, che, però, fortunatamente, non gli ha aperto.