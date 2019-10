Truffe agli anziani, i carabinieri incontrano i pensionati per insegnare a difendersi

Un prezioso vademecum per imparare a difendersi da truffe e reati, dedicato a una delle fasce più deboli e più prese di mira della popolazione, gli anziani. É stato il fulcro dell'incontro svoltosi martedì pomeriggio nell'Alta.

I protagonisti

L'evento rivolto alla terza età era promosso e ospitato dall'Associazione pensionati di Camposampiero, dove gli anziani hanno ricevuto la visita del comandante della compagnia dei carabinieri di Cittadella, maggiore Giuseppe Saccomanno, con il vice comandante della caserma del paese. Presenti anche il sindaco Katia Maccarrone con il suo vice e il presidente della sezione locale dell'Associazione nazionale carabinieri e di Assoarma.

I consigli utili

Saccomanno ha accuratamente spiegato ai presenti quali sono i principali tipi di truffa e le scuse su cui i delinquenti fanno leva per disorientare gli anziani. A seguire sono poi stati illustrati i comportamenti e i consigli che possono rivelarsi decisivi per non essere imbrogliati. Regola aurea, non aprire e non far entrare in casa sconosciuti, neanche se abbigliati da forze dell'ordine o autorità o se muniti di cartellino. Mai consegnare denaro a chi lo richiede a domicilio, poiché nessun dipendente di enti e società ne ha l'autorizzazione. É poi consigliabile evitare di tenere in casa grosse somme in contanti o oggetti particolarmente preziosi. Sempre valido infine l'invito a segnalare ogni situazione sospetta al 112.