Truffavano e derubavano gli anziani: in manette un trio di pluripregiudicati

Quelli del medico o del funzionario Inps erano i ruoli più utilizzati dal gruppo di truffatori. Si spacciavano per professionisti, mandando avanti la donna, per carpire la fiducia delle prede e derubarle senza scrupoli. Gli inquirenti gli contestano quattro colpi, ma si sospetta che siano molti di più. Uno di loro è anche invischiato in un giro di spaccio.

I nomi

Cosmo Pulejo, 52enne di Merlara residente a Minerbe, Francesco Catter, 35enne di Legnago e la 31enne Soleima Floriani di Terrazzo sono stati arrestati all'alba di venerdì dai carabinieri di Vescovana, Este e Legnago. Su disposizione del gip del tribunale di Rovigo che li accusa di furto e truffa, sono stati condotti in carcere.

Il modus operandi

Una lunga indagine li ha individuati come i responsabili di una serie di truffe e furti ai danni di anziani, che imbrogliavano e derubavano nelle loro abitazioni. Si presentavano come incaricati dell'Inps o medici, con una scusa si facevano aprire la porta e una volta dentro, mentre la Floriani distraeva la vittima, i due complici arraffavano contanti, gioielli e bancomat. Quattro gli episodi accertati: a Barbona, Tribano, Conselve e Rossano Veneto. Ma il sospetto è che possano essere decine, vista la caratura criminale del trio.

I precedenti

Vite disseminate di denunce e arresti, tutte vissute nello stretto lembo di terra a cavallo tra le province di Padova e Verona. Merlara, Legnaro, Terrazzo: un perimetro di poche decine di chilometri quadrati, età diverse, ma la stessa propensione alla delinquenza che ha fatto collezionare loro una sfilza di precedenti. L'ultimo in ordine di tempo è l'arresto per spaccio del Pulejo, scoperto a fine maggio a Villa Bartolomea dove a bordo del suo furgone ha consegnato 25 grammi di eroina grezza a un 17enne. E poi furti a ripetizione per il Catter, rapine per la Floriani insieme alle sorelle, inseguimenti per le campagne della Bassa.

Intercettati grazie all'auto

Li tenevano sotto controllo da tempo, seguendo i movimenti della Ford Focus con cui raggiungevano gli obiettivi da colpire. Il recente arresto del Pulejo e quello di un altro individuo vicino al terzetto (anche quello per spaccio) hanno poi dato la svolta definitiva. A inchiodarli definitivamente anche le testimonianze delle vittime, che li hanno riconosciuti con assoluta certezza. Su disposizione della procura di Rovigo per i tre indagati si sono riaperte le porte del carcere.