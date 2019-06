Truffe e furti ai danni degli anziani: i carabinieri arrestano due uomini e una donna

Notizia in aggiornamento

Venerdì mattina i carabinieri della compagnia di Este, dopo una lunga attività investigativa, hanno dato esecuzione a tre ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal Gip del Tribunale di Rovigo, a carico di due uomini e una donna responsabili di una lunga serie di furti ai danni di persone anziane in provincia di Padova e in altre province del Veneto. I particolari dell’operazione saranno presentati nel corso di una conferenza stampa al comando provinciale di Padova.