Truffe on line: dalle polizze assicurative agli ombrelloni, denunciati due malfattori

Sono ormai quotidianità le truffe on line, coi carabinieri impegnati a stanare i malfattori che traggono in inganno gli ingnari acquirenti. I militari della stazione di Noventa Padovana hanno denunciato altrettante persone nei giorni scorsi.

I due raggiri

Un macedone di 27 anni residente a Peschiera del Garda nel Veronese è stato segnalato alla procura perchè ha indotto in errora una 42enne di Noventa. La donna ha sottoscritto un contratto di raccolta fondi anzichè una polizza assicurativa sulla vita, versando 2500 euro che non le sono mai stati restituiti. Nello stesso giorno i carabinieri hanno deferito in stato di libertà un romeno di 22 anni senza fissa dimora che dopo aver concordato con un 35enne di Vigonovo nel veneziano l'acquisto di un ombrellone su un sito on line per l'importo di 60 euro ha convinto il venditore a recarsi in uno sportello Postamat per riscuotere la somma, raggirandolo è riuscito a farsi fare un bonifico su una PostePay di 499 euro intestata al truffatore che si è reso irreperibile.