Truffe online, raggirato sessantaduenne di Teolo

Un 62enne di Teolo, dopo aver posto in vendita su sito on-line annunci economici un tris di lampade per un importo di cinquanta euro, veniva contattato per l’acquisto da un uomo residente nel milanese, nella località di Pieve Emanuele. L'uomo con un artifizio riusciva a sottrarre al sessantaduenne di Teolo, mille e cinquecento euro.

Denuncia

Così dopo accertamenti, i militari della stazione dei carabinieri di Teolo deferivano in stato libertà per truffa L.F.G. cl. 1990, residente in Pieve Emanuele (MI), già protagonista di episodi simili e con precedenti specifici.