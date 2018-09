Denunciato il "re dei pacchi": ben 19 truffe online per un 62enne, e oltre 15mila euro incassati

L'ultima di una lunga, lunghissima serie: i carabinieri della stazione di Padova Prato della Valle hanno denunciato per il reato di truffa aggravata e continuata, B.M.P.G., 62enne residente a Cascina (Pi), responsabile di avere commesso un elevato numero di truffe online dall’ agosto 2017 al giugno 2018.

La scoperta

Le indagini sono state avviate subito dopo la denuncia presentata da un 63enne di Padova, che il 5 giugno si era presentato dai carabinieri per denunciare una persona - all’epoca ignota - che aveva pubblicato un annuncio sul sito “Subito.it” relativo alla vendita di un carrello per il trasporto di imbarcazioni. I due si erano accordati sul prezzo e l’acquirente aveva versato la somma di 600 euro sulla PostePay indicata dal venditore che, ricevuto il denaro, non si era più fatto sentire. Le immediate indagini avviate dai militari hanno consentito di accertare, in un primo momento, che l’indagato, per sviare le indagini, aveva denunciato alla stazione dei carabinieri di Pisa Porta a Mare lo smarrimento della carta PostePay utilizzata per commettere la truffa. Le indagini relative ai movimenti della carta sono comunque proseguite e con pazienza certosina, verificando i movimenti di denaro e contattando tutte le persone che avevano accreditato somme sulla carta, i carabinieri padovani, guidati dal luogotenente Giancarlo Merli, hanno scoperto che l’uomo aveva commesso altre 19 truffe analoghe, su tutto il territorio italiano e nel periodo sopra indicato, riuscendo ad impossessarsi di una somma complessiva di denaro pari a 15.500 euro.