Raggiri nel settore automobilistico: il campo dei motori è il preferito dai truffatori online

Si riconferma il trend delle truffe online che incastrano vittime inconsapevoli puntando sul settore dell'auto: due i casi negli ultimi giorni, con due 40enni padovani raggirati.

Prezzi stracciati

Il primo caso ai danni di un uomo di Villa Estense, che aveva cercato di acquistare su Subito.it due serie di cerchi in lega. Attirato dal vantaggioso prezzo di 800 euro, il padovano ha contattato il venditore iniziando un fitto scambio di messaggi per accordarsi su tempistiche e pagamenti. Contrariamente al solito i contatti sono stati frequenti, tanto che la vittima era arrivata a fidarsi completamente della persona che stava dall'altra parte dello schermo. Dopo lunghe conversazioni anche telefoniche, il padovano ha versato la somma su una carta prepagata, attendendo la spedizione della merce.

I riscontri

Dopo diversi giorni, dei cerchi in lega nessuna traccia. Il 40enne ha cercato in ogni modo di ricontattare il venditore, senza successo. A quel punto si è rivolto ai carabinieri di Este, che hanno avviato le indagini incrociando i dati del conto corrente e dell'utenza telefonica. Martedì l'identificazione dei due truffatori, il 31enne trapanese C.F. e la 42enne catanese G.C. I due siciliani, che si erano accordati per raggirare l'uomo e sono stati denunciati per truffa, avevano già una lunga serie di precedenti specifici.

Il copione si ripete

Identica la dinamica del raggiro che ha colpito un 44enne di Limena, che sullo stesso portale di vendite online ha tentato di comprare un'automobile per mille euro. Anche in questo caso dopo il versamento della somma a titolo di caparra la venditrice si è dileguata, senza mai consegnare il veicolo. Gli accertamenti sono stati affidati ai militari della stazione locale che hanno raccolto la denuncia della malcapitata e che hanno poi denunciato a piede libero una 48enne di Modena.