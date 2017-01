Turista svizzero trovato senza vita all'interno di un hotel ad Abano: aveva 71 anni

Si trovava nella località termale di Abano Terme probabilmente per trascorrere qualche giorno di riposo quando è stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo.



MALORE. A perdere la vita martedì mattina un turista svizzero di 71 anni residente a Corteglia, Q.G.M., che è stato colto da malore proprio mentre era all'interno della sua stanza nell'albergo "Aqua" di via Mazzini: un malore fatale che lo ha stroncato sul colpo. L'uomo era sposato e pensionato. Sul posto gli uomini del 118 e dell'Arma dei carabinieri.