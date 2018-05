Turista tedesca si infortuna mentre percorre la Via Crucis: interviene il soccorso alpino

Un'autentica via Crucis: il soccorso alpino è intervenuto nella tarda mattinata di martedì per aiutare una turista tedesca, infortunatasi durante l'ascesa

La dinamica

È successo alle ore 12.30 circa sulla cima di Monteortone: l'anziana tedesca 80enne, partita dal santuario della Madonna della Salute, stava percorrendo con un'amica la via Crucis ma una volta giunta vicina alla vetta del monte ha messo male un piede, procurandosi la probabile distorsione del ginocchio. È stato dunque allertato il soccorso alpino: la donna è stata raggiunta da cinque soccorritori, che le hanno prima immobilizzato la gamba e quindi caricata in barella per poi trasportarla a spalle per i duecento metri di dislivello fino alla strada e affidarla all'ambulanza, diretta all'ospedale di Abano.