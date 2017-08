Anche a Trebaseleghe il turno all'ufficio postale si prenota con lo smartphone

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Anche nell’ufficio postale di Trebaseleghe è ora disponibile il nuovo sistema di prenotazione delle operazioni via smartphone o tablet. Utilizzando l’applicazione “Ufficio Postale” è possibile richiedere il biglietto in formato elettronico, programmando la visita e presentandosi in ufficio a ridosso dell’appuntamento, con riduzione dei tempi di attesa.

ISTRUZIONI PER LA PRENOTAZIONE. Per prenotare il turno allo sportello attraverso la App occorre collegarsi all’applicazione, individuare sulla mappa l’ufficio postale e, una volta selezionata la sede, cliccare su “richiedi ticket”. Si aprirà una finestra con i servizi disponibili, contrassegnati da una lettera di riferimento. Una volta scelto l’orario di prenotazione, sullo schermo apparirà un ticket virtuale dotato di Qr Code che indicherà il servizio prenotato, la data e l’ora dell’appuntamento. Giunti in ufficio postale, per essere serviti basterà avvicinare il Qr Code al lettore ed effettuare il check-in.

CONNESSIONE INTERNET. L’ufficio postale di via Edison mette anche a disposizione il collegamento gratuito alla rete internet tramite Wi-Fi. Per accedere è sufficiente registrarsi comunicando il proprio numero di cellulare nella pagina che si apre automaticamente al tentativo di connessione alla rete PosteWiFi; le credenziali di accesso saranno inviate via messaggio. Attraverso smartphone, tablet o pc sarà possibile navigare in internet in attesa di essere chiamati allo sportello.