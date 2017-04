Ubriaca al volante, viene pizzicata dai carabinieri: reagisce e viene arrestata

E' stata fermata in via Guido Reni a Padova ed è stata controllata dai carabinieri che le hanno effettuato l'alcoltest.



ARRESTI. La donna, una 43enne originaria di Mirano, è stata quindi trovata positiva all'alcol: a quel punto, dopo essersi rifiutata di fare un secondo test, si è scagliata contro i militari spintonandoli e cercando di strappare loro lo scontrino del test. Arrestata per resistenza, ha passato la notte in prigione.