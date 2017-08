Nel sangue tre volte il tasso di alcol consentito: il compagno minaccia carabiniere

Sono stati fermati dai carabinieri mercoledì mattina mentre transitavano sulla strada provinciale dei Vivai a Saonara: nei guai sono finiti una 37enne trovata ubriaca al volante e un 29enne.



DENUNCE. La donna, C.S., fermata alla guida della sua Ypsilon dai militari, è stata trovata con nel sangue tre volte il tasso di alcol consentito. L'uomo che si trovava con lei, F.F., ha tentato con le minacce di sostenere la donna opponendosi all'esecuzione dell'alcoltest. La prima è stat a denunciata per guida in stato d'ebbrezza, il secondo per minacce a pubblico ufficiale.