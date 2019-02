Ubriaco fradicio molesta i passanti: dopo i postumi lo aspettano multa e denuncia

Dopo aver dato fondo a ben più di un bicchiere, un quarantenne orientale ha dato spettacolo (assai poco gradito) in strada spingendo i passanti a far intervenire la polizia.

Molestie in pubblico

Ha scelto un modo alternativo per passare la domenica sera K.R., 41enne nato in India ma residente da tempo nel padovano. Ha bevuto alcolici fino a ubriacarsi, per poi incamminarsi lungo corso del Popolo. Mancavano pochi minuti alle 21 e sulla sua strada ha incontrato diverse persone, tra cui tanti studenti di rientro in città dopo il fine settimana. Barcollante e biascicando frasi sconnesse, l'indiano ha infastidito tanti passanti, rischiando di inciampare su di loro e rivolgendogli apprezzamenti e offese.

Multa e denuncia

Le segnalazioni hanno messo in allerta la Squadra volante che ha inviato sul posto una pattuglia, raggiungendo in pochi minuti l'alterato 41enne. Impossibile non rendersi conto del suo stato: calmato e reso inoffensivo, è stato portato in questura perché non era in grado di fornire le sue generalità. Una volta identificato e fotosegnalato è stato denunciato per ubriachezza molesta e rispedito a casa a smaltire la sbornia. Una volta ripreso dovrà anche fare i conti con una multa che potrebbe costargli fino a 300 euro.