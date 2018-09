Controlli del sabato sera: 13 persone ubriache al volante, 2 sotto l'effetto di droghe

Nell’ambito dei dispositivi di prevenzione delle cosiddette “stragi del sabato sera”, nella notte tra sabato e domenca, gli uomini della Sezione di Polizia Stradale di Padova, equipaggi della sezione Volanti e l’Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Padova, hanno effettuato i controlli lungo la viabilità cittadina, in particolare in via Venezia. Molti di questi provenivano dal Pride Village.

I controlli

Nel corso del servizio sono state controllate complessivamente 254 persone a bordo di rispettivi veicoli. A seguito del controllo, 13 persone sono risultate positive all'alcol, tra queste una dialogatrice, due studenti, tre operari, tre impiegate, due grafici, un magazziniere, tutti di età compresa tra i 20 e i 40 anni. Costoro, oltre ad aver subito il ritiro della patente di guida, dovranno pagare un ammenda il cui ammontare varia da 527 a 2108 euro (se accertato un tasso alcolemico di valore superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 gr per litro) o da 800 euro fino a 3200 euro (se accertato un tasso alcolemico di valore superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 gr per litro), che sarà aggravata di un terzo della metà del valore poiché il reato è stato commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7, oltre l’arresto fino a 6 mesi.

La droga

Un libero professionista e un’impiegata, entrambi 24enni, oltre ad essere risultati positivi al test alcolimetrico, state trovati positivi anche alla droga. Per la guida alterata dall’assunzione di stupefacente, è previsto oltre al ritiro della patente di guida da uno a due anni, anche un’ammenda che varia da 1500 fino a 6mila euro, sempre aggravata dalla circostanza che il reato è stato commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7, e l’arresto da 6 mesi ad un anno. In totale sono state denunciate in stato di libertà 10 persone, ritirate 13 patenti di guida, accertate 5 infrazioni al C.d.S. e sequestrato un veicolo. I servizi di prevenzione delle “stragi del sabato sera” continueranno anche nelle prossime settimane.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Allegati