Controlli a Legnaro, ubriachi al volante: denunciati un 41enne ed 25enne padovani

Due gli uomini pizzicati a guidare ubriachi le loro macchine la notte tra mercoledì e giovedì. Per entrambi è scattata la denuncia per guida in stato di ebrezza.

TASSO ALCOLEMICO. A Legnaro mercoledì sera è stato fermato per un controllo un uomo di 41 anni residente ad Abano, che aveva un tasso alcolemico nel sangue di 0,82 g/l. Sempre nello stesso posto di blocco a un 25enne di Brugine è stato rilevato un tasso di 1,47 g/l.