Ubriachi al volante, controlli nel Piovese: immediati denuncia e ritiro patenti

Mercoledì notte, all'altezza di via Vittorio Emanuele a Legnaro, i carabinieri hanno fermato D.G., 58enne padovano al volante di una Toyota Yaris. L'uomo, sottoposto ad alcoltest, è risultato positivo con un 1,90 g/lt. Immediato il ritiro della patente e la denuncia per guida in stato d'ebbrezza.

ROMEA. Analogo caso martedì notte quando, i carabinieri della Compagnia di Piove di Sacco, hanno denunciato M.P. operaio di 47 anni di Chioggia (Venezia) risultato positivo all'alcoltest dopo un controlllo a Codevigo, sulla Romea. L'uomo guidava con un tasso di 2.07 g/lt, oltre quattro volte il limite consentito dal Codice della strada.