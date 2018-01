Trovato con sei volte il tasso di alcol nel sangue: raffica di sanzioni ad Abano Terme

Raffica di controlli nella notte tra il 1 e il 2 gennaio ad Abano Terme.

LE SANZIONI

Quattro uomini sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza nelle scorse ore. Si tratta di G.P., del 97, di Lozzo Atestino trovato con un tasso alcolemico di 2.07 grammi per litro; A.P., del 77, di Torreglia, con 1.95; E.B., del 78, di Pernumia, con 1.29 e G.B. del 69, di Due Carrare con 3.19.