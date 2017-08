Ubriaco fradicio e armato di un coltello alla guida dell'auto: denunciato un 28enne

Stava guidando in mezzo alla strada, procedendo a fatica e zizzagando. La polizia l’ha fermato per un controllo: il ragazzo era completamente ubriaco e con sé aveva pure un coltello.

UBRIACO. L’automobilista è stato bloccato domenica notte in via Facciolati in evidente stato di ebrezza. Dopo un primo controllo gli è stato riscontrato un tasso alcolico nel sangue di 2,29, quasi quattro volte quello consentito. Il 28enne aveva addosso anche un coltello di 15 centimetri. E’ stato denunciato per guida in stato di ebrezza e per porto abusivo di arma.