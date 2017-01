Completamente ubriaco si rifiuta di scendere dall'autobus a fine corsa: in ospedale

Era salito sull'autobus poi, nonostante la corsa finita, non voleva saperne di smontare.



UBRIACO. L'episodio nella notte tra lunedì e martedì, attorno all'1, sul mezzo arrivato in via Guizza. Un uomo di origine marocchina, completamente ubriaco, al capolinea non è voluto smontare e anzi si è sdraiato per terra. L'autista a quel punto ha dato l'allarme alla polizia che è intervenuta sul posto insieme agli uomini del Suem: solo dopo le insistenti richieste degli operatori, l'uomo è stato convinto ad essere trasportato al pronto soccorso.