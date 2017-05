Ubriaco importuna i clienti del bar, sanzionato anche il locale per avergli dato da bere

Intervento della polizia, alle 12 di lunedì, in un bar in via Sorio a Padova.

UBRIACO IMPORTUNA I CLIENTI. Gli agenti sono stati chiamati per un cliente ubriaco, un tunisino di 40 anni, che, in preda ai fumi dell'alcol, stava importunando gli avventori del locale. L'uomo è stato identificato e sanzionato per manifesta ubriachezza.

SANZIONATO ANCHE IL LOCALE. La polizia è poi tornata all'interno dell'esercizio, sanzionando i gestori per avere somministrato alcolici ad una persona palesemente ubriaca.