Completamente ubriaco provoca un incidente in sella alla bicicletta: denunciato 58enne

Lo scorso otto luglio aveva provocato un incidente ad Agna mentre era in sella alla sua bicicletta. Nel sinistro si era infortunato e adesso è scattata la denuncia. L’uomo infatti è risultato positivo all’alcol test.

UBRIACO E DENUNCIATO.

Il signore, un 58enne della Bassa, è stato coinvolto in un incidente stradale mentre era a spasso in bici. Dopo l’impatto era stato ricoverato all’ospedale di Monselice. Durante le visita gli è stato riscontrato un tasso di alcol nel sangue di 2,28 grammi per litro. I carabinieri l'hanno denunciato.