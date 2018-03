In autobus ubriaco e senza biglietto, agenti aggrediti da un uomo con problemi psichiatrici

Era ubriaco e senza biglietto sull'autobus, all'arrivo degli agenti ha perso la testa ed è stato trasportato in questura dove ha cercato di colpire i poliziotti.

La vicenda

Il controllore in servizio su un autobus, durante la normale verifica dei titoli di viaggio dei passeggeri, ha sorpreso a bordo un uomo sprovvisto del tagliando. Quando l'ufficiale ha spiegato al passeggero che sarebbe stato sanzionato e fatto scendere dal mezzo, il 40enne ha reagito male e sono state allertate le forze dell'ordine dopo aver fatto fermare il bus all'altezza del cavalcavia Borgomagno.

La colluttazione con la polizia

Quando gli agenti sono arrivati sul posto il passeggero ha cominciato a inveire e a insultarli, rifiutando di essere controllato e di fornire i propri dati. Accertato che l'uomo era in stato fortemente alterato, i poliziotti lo hanno accompagnato in questura per ulteriori verifiche. Una volta arrivato il soggetto, che si è scoperto essere un 40enne romeno, ha continuato a non collaborare, cercando più volte di colpire gli agenti che non sono rimasti feriti nella colluttazione. Lo straniero ha poi fornito delle generalità false e dalle successive verifiche è risultato essere sotto effetto dell'alcol e con problemi psichiatrici, oltre che colpito da trattamento sanitario obbligatorio. Il romeno è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e per false dichiarazioni sulla propria identità.