Scoperto a prendere a pugni le auto in sosta, sanzionato perchè completamente ubriaco

E' stato sorpreso a prendere a pugni le automobili in sosta ed è stato sanzionato dalla polizia.



SANZIONATO. L'episodio domenica sera attorno alle 23.30. L'uomo, di origine nigeriana, si trovava in via Toti quando è stato notato a tenere i comportamenti violenti contro le automobili. A quel punto, controllato dagli agenti, l'uomo è risultato essere completamente ubriaco. E' stato sanzionato.