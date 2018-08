Ubriaco, cade nel canale: carabinieri si calano nel viadotto e lo traggono in salvo

E' caduto che nel canale perchè completamente ubriaco, ma è stato salvato.

Il salvataggio

Il recupero sabato pomeriggio in via Dell'Orto Botanico a Padova: l'uomo finito dentro l'acqua del canale San Massimo è un 49enne di origine senegalese, regolare in Italia. A causa dell'alcol nel sangue, l'uomo è scivolato. Dopo essersi calati nel canale i carabinieri accorsi sul posto sono riusciti a salvarlo.