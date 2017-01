Ubriaco, guida a zig-zag in via Guido Reni: denunciato per guida in stato d'ebbrezza

Si è messo alla guida di un'auto dopo avere bevuto. La polizia lo ha notato mentre guidava pericolosamente a zig-zag lungo via Guido Reni a Padova.

DENUNCIATO PER GUIDA IN STATO D'EBBREZZA. Dopo averlo fermato, gli agenti hanno identificato il conducente in un tunisino di 56 anni. L'uomo, sottoposto e risultato positivo all'alcoltest, è stato denunciato per guida in stato d'ebbrezza.