Prossimo al coma etilico lancia una lattina contro un treno in transito: aveva 3,27 g/l

La denuncia che aveva appena rimediato per ubriachezza molesta non gli ha impedito di tornare alla stazione dei treni di Camposampiero e lanciare una lattina di birra contro un convoglio in transito. L’uomo, un cittadino di 26 anni originario del Ghana e regolare in Italia, sabato mattina è stato controllato e identificato dagli agenti della polizia locale della Federazione mentre barcollava alle 8 di mattina in piazza Castello. L’alcol test ha dato un esisto insindacabile: 3,27 poco distante dal coma etilico.

La lattina

Qualche ora dopo, quando i fumi della birra erano ancora in circolo, il giovane è andato verso la stazione ed ha scagliato una lattina contro le carrozze del treno regionale. Il macchinista ha visto la scena, ha avvertito la Polfer e gli agenti della locale. Fermato per la seconda volta in poche ore, lo straniero non ha saputo spiegare il perché del gesto. L’uomo è noto alle forze dell’ordine e ha già una serie di denunce, tra cui una rimediata a dicembre, perché ha molestato i clienti di un bar. Ora toccherà alla Polfer fare ulteriori indagini per decidere se procedere penalmente. Il ventiseienne è stato segnalato ai servizi sociali per il suo grave problema con l’alcol che lo porta a compiere gesti come quello di sabato. «Sono giorni intensi per la Polizia Locale, attuando con professionalità il controllo del territorio spesso si riesce a prevenire fatti che potrebbero, se lasciati incontrollati, degenerare in problemi di sicurezza per i nostri cittadini», spiega il comandate Walter Marcato.