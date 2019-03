Ubriaco prima aggredisce i vigili poi si spoglia e minaccia di lanciarsi nel Retrone

I carabinieri del Norm di Vicenza, hanno denunciato la notte tra giovedì e venerdì per oltraggio, violenza, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale, P.C. 37enne residente a Carmignano di Brenta. A riferirlo è VicenzaToday

L’intervento

L’intervento dei militari veniva richiesto in Ponte delle Barche presso il bar Astra dove l’uomo visibilmente ubriaco, dopo aver insultato gli altri clienti del locale, minacciava anche i carabinieri intervenuti insieme agli agenti della Polizia Locale, tentando anche l’aggressione fisica. L’uomo, nella concitazione del momento e per evitare la rimozione della propria auto lasciata in divieto di sosta, dopo essersi denudato, ha minacciato di lanciarsi nel vuoto del ponte, prontamente bloccato dai militari. Il successivo intervento, richiedeva l’intervento del 118 il cui personale provvedeva al trasporto presso il Pronto Soccorso del locale ospedale civile per gli accertamenti del caso.