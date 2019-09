Corsa all'ospedale dopo la serata alcolica: quindicenne stramazza in strada

Pensavano di trovarsi davanti un gruppo di persone moleste, invece hanno trovato un ragazzino riverso sull'asfalto, solo e a tarda sera.

Le segnalazioni

É la scena che alle 23.30 di lunedì si è parata davanti agli occhi degli uomini a bordo della pattuglia del Nucleo radiomobile di Cittadella, intervenuti in via Redipuglia su richiesta di alcune persone che vivono in zona. Alcuni residenti avevano infatti chiamato il 112 segnalando nel vicino parco pubblico una comitiva che a causa dei forti schiamazzi rendeva impossibile il riposo. All'arrivo dei carabinieri il gruppo si era disperso, ma nel parcheggio giaceva supino un ragazzo di soli 15 anni. Era steso a terra, sul limite del coma etilico.

I soccorsi

Immediatamente trasferito al pronto soccorso, si è ripreso piuttosto in fretta da quella che è stata diagnosticata come un'intossicazione alcolica acuta. A quanto ricostruito dagli inquirenti che nel frattempo hanno avvisato i genitori, residenti in un comune limitrofo, il giovane aveva trascorso la serata al parco con alcuni coetanei. Avevano bevuto parecchi alcolici, senza fermarsi nemmeno quando il fisico aveva cominciato a dare i primi segni di sofferenza. Al momento di rincasare ciascuno ha imboccato la sua strada ma il 15enne è rimasto indietro, finendo schiena a terra sull'asfalto. Gli accertamenti medici hanno rilevato nel sangue un tasso alcolemico di 1,93 g/l e il ragazzino, dimesso poco dopo, è stato affidato ai familiari.