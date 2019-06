Completamente ubriaco, si denuda nel centro del paese e minaccia i carabinieri: quadrupla denuncia

Non si è fatto mancare davvero nulla: M.D., 29enne già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato dai carabinieri di Carmignano di Brenta per resistenza e minacce a pubblico ufficiale, ubriachezza molesta e atti osceni in luogo pubblico.

I fatti

Tutto ha avuto inizio alle ore 23.30 di venerdì 28 giugno a Grantorto, quando l'uomo - completamente ubriaco - ha chiesto l'intervento del 118 in quanto asseriva di accusare un malore. All'arrivo dell'ambulanza, però, è letteralmente impazzito: prima si è denudato completamente in mezzo alla gente e poi ha minacciato uno dei carabinieri immediatamente giunti sul posto semplicemente perché non voleva più salire sull'ambulanza che lui stesso aveva chiamato. I militari dell'Arma sono riusciti a caricarlo sul mezzo, ma una volta partito il 29enne ha aperto in corsa il portellone uscendo nuovamente in strada: a quel punto i carabinieri lo hanno rimesso (non senza fatica) sull'ambulanza salendo a loro volta per tenerlo calmo e lo hanno accompagnato al pronto soccorso di Cittadella, dove ha avuto modo di smaltire la sbornia.