Pizzicato ubriaco alla guida a Saonara: nel sangue tre volte il tasso di alcol consentito

E' stato pizzicato con nel sangue tre volte il tasso di alcol consentito: a finire nei guai un 64enne di Saonara.

La denuncia

L'uomo, un operaio, è stato fermato mentre guidava la sua Golf dai carabinieri in via Roma: controllato, è stato troato con nel sangue 1,58 % di alcol. Immediatamente è stato denunciato per guida in stato d'ebbrezza.