Ubriaco sviene a terra in mezzo alla strada tra le auto di passaggio in centro storico a Este

In preda ai fumi dell'alcol, un nordafricano residente in paese, sabato sera, intorno alle 23 quindi della vigilia di Natale, è svenuto a terra, ubriaco fradicio, in mezzo alla strada, dopo aver barcollato tra gli strali degli automobilisti di passaggio.

IN CENTRO. L'episodio è avvenuto in via Principe Amedeo, in centro a Este. L'uomo è stato soccorso dal Suem 118. La plateale sbornia, immortalata in una foto, è stata pubblicata su Facebook.