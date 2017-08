Operaio ubriaco al volante tenta la fuga, 28enne alla guida al limite del coma etilico

Task force della polstrada domenica notte lungo via Chiesanuova a Padova.



TASK FORCE. 220 i conducenti complessivamente controllati nell’ambito dei dispositivi congiunti: in tutto 17 automobilisti sono risultati positivi all'alcool, 17 le patenti ritirate, 13 le persone denunciate in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Gran parte delle persone fermate, provenienti da pub, ristoranti e feste private, è stato fermato dalle 2 alle 5 di notte. Delle 17 persone fermate, 14 sono uomini e tre donne.



DUE CASI. Una di queste, una 28enne, è stata trovata con nel sangue cinque volte il tasso di alcol consentito: 2,62%. Un operaio 32enne, invece, una volta fermato ha tentato la fuga. Nel sangue tre volte il tasso dell'alcol consentito. Confiscata l'auto.