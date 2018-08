Ubriaco, tenta di sfondare la porta dell'appartamento dell'anziana madre

Stava tentando di entrare con la forza in casa dell'anziana madre, visibilmente su di giri per via dell'acool, per questo è stato preso in consegna dai carabinieri.

L'anziana madre

Un uomo di 42 è stato infatti arrestato a Padova, dai carabinieri, mentre tentava di sfondare la porta dell’appartamento dell’anziana madre. L’arrestato, in stato visibilmente alterato dall’alcol, era stato già al centro di alcune segnalazioni da parte della madre, che aveva raccontato di essere stata oltraggiata e picchiata in più occasioni, dal figlio ubriaco.