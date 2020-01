Diciannovenne ubriaco perde il controllo della sua Polo e si schianta: denunciato

Appena maggiorenne era alla guida della sua autovettura completamente ubriaco ed è finito fuori strada. E' stato denunciato dai carabinieri della compagnia di CIttadella J.P., diciannovenne residente a Carmignano di Brenta nell'Alta Padovana, che la notte tra domenica e lunedì è stato coinvolto in un inciente in via Camazzole.

Patente ritirata

Il giovane era al volante della Volkswagen Polo quando ha perso il controllo del veicolo, andando a schiantarsi a bordo strada. I successivi accertamenti hanno permesso di dimostrare come il diciannovenne avesse un tasso alcolemico nel sangue pari a 1,70 grammi litro su un limite di legge pari a 0 per i neo-patentati. Il ragazzo è stato denunciato e gli è stata ritirata la patente.