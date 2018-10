Chiusura mensa San Francesco: Udu, "Vogliamo soluzioni concrete in tempi rapidi"

Riceviamo e pubblichiamo

"Questa mattina (lunedì, ndr) con i rappresentanti in Senato Accademico e il rappresentante degli studenti in CdA dell'ESU abbiamo incontrato il Direttore Generale dell'ESU di Padova, Ferrarese, per chiedere maggiori informazioni sulle soluzioni per sopperire alla chiusura della mensa San Francesco".

Chisura

"Come ci era stato comunicato la settimana scorsa, la mensa San Francesco rimarrà chiusa per subire necessari lavori di restauro. All'inizio dell'estate però, quando si sapeva già che la mensa San Francesco avrebbe chiuso per ristrutturazione, ci era stato garantito dall'ESU che l'1 Ottobre la mensa avrebbe riaperto regolarmente in attesa di trovare una soluzione per far confluire gli oltre mille utenti che giornalmente si recano in San Francesco. Questa promessa però non è stata mantenuta e, oltre a trovarci una chiusura inaspettata e comunicata tardivamente, per i prossimi mesi non ci sarà alcuna alternativa concreta ed efficace. L'ESU ci ha garantito che continuerà a cercare un soluzione al problema che crei il minor numero di disagi, anche con il confronto continuo con noi rappresentanti." dichiara Nicolò Silvoni, rappresentante di Studenti Per Udu Padova nel Consiglio d'Amministrazione dell'ESU.

Le promesse

"L'ESU e la Regione non hanno mantenuto ciò che ci era stato detto negli ultimi incontri, andando a chiudere senza preavviso una mensa fondamentale per gli studenti del centro e senza darne nessuna informazione." - continuano Pietro Notarnicola e Viginia Libero, rappresentanti in Senato Accademico. "Come Studenti Per Udu Padova eravamo davanti alla mensa San Francesco per informare della chiusura i numerosi studenti sopraggiunti. Già oggi mense come la Pio X e la Piovego erano affollate e nelle prossime settimane prevediamo che questi disagi aumenteranno, con il rischio che gli utenti del servizio mensa diminuiscano. Chiediamo all'ESU di non temporeggiare nel trovare una soluzione concreta, nonostante gli ostacoli burocratici."