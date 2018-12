Al VI Congresso Studenti per Udu Padova eletta la dirigenza: «Orgogliosi»

Domenica 16 dicembre si è svolto presso il Teatro Ruzante in Riviera Tito Livio il Sesto Congresso di Studenti Per – Udu Padova. Questa occasione ha costituito un importante momento per l’associazione e ha visto la partecipazione di numerosi studenti, rappresentanti, simpatizzanti ed ex iscritti all’associazione.

L'incontro

Dopo la relazione introduttiva di Enrico Mazzo, coordinatore uscente, durante la mattinata si sono susseguiti gli interventi dei rappresentanti del sindacato della Cgil, di partiti e di altre associazioni e realtà con cui abbiamo collaborato. Nel pomeriggio hanno portato il loro contributo le UDU di Venezia, di Verona e di Trento, Enrico Gulluni, coordinatore nazionale dell’Udu e Rachele Scarpa dell’esecutivo nazionale della Rete degli Studenti Medi. Al termine degli interventi, è iniziata la discussione del documento politico. Nelle settimane precedenti al Congresso è infatti stato redatto, in sede di plenaria, un documento su quello che è l'attuale contesto storico politico e su come si costruirà il lavoro di Studenti Per nei prossimi due anni. Il documento è stato poi approvato in sede di Congresso.

Nuove elezioni

Durante questo Congresso sono stati eletti il nuovo Coordinatore, il nuovo Esecutivo e il nuovo Presidente di Studenti Per – UDU Padova: Pietro Notarnicola Coordinatore, Antonio Alaia Responsabile Organizzativo, Agnese Maiocchi, Nicolò Silvoni, Marco Dario, Alessandro Egidi, Virginia Libero Presidente. Il neo coordinatore Pietro Notarnicola è subito intervenuto: «E’ certamente una grande emozione, siamo tutti orgogliosi del ruolo che andremo a ricoprire e della fiducia che tutti i nostri iscritti hanno riposto in noi. Le sfide sono tante, vogliamo ripartire da subito dal Diritto allo Studio e dalla cittadinanza universitaria, allo stesso tempo portando avanti una serie di battaglie dal piano cittadino a quello regionale, non dimenticandoci della dimensione nazionale e di come dovremo lottare e resistere! Proseguiremo e rafforzeremo ancora di più il nostro rapporto con le altre realtà Udu e con la Rete degli Studenti Medi, con i quali abbiamo un rapporto fondamentale.»