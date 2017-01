Pontevigodarzere: "Costretti ad spostarsi dall'altra parte dell'Arcella per un documento"

"Rriaprire al più presto quell'Ufficio Anagrafe a Pontevigodarzere". L'appello è del comitato Anima Critica, che denuncia come la chiusura del punto di via Dei Vivarini abbia creato un disagio ai cittadini, "costretti, per avere un documento e rifare la carta d'identità, a recarsi in via Curzola, letteralmente dall'altra parte dell'Arcella, perdendo un sacco di tempo".

"LASCIATO A MARCIRE". L'ufficio anagrafe è stato lasciato letteralmente a 'marcire' - prosegue Anima Critica - con gli intonaci che si stanno scrostando, soprattutto nel sottoportico".

L'APPELLO. "In una zona lasciata abbandonata a se stessa - prosegue Anima Critica - l'ultimo baluardo era appunto rappresentato da quell'ufficio, un avamposto contro la solitudine che le Istituzioni hanno irresponsabilmente lasciato in quella parte della città densamente popolata. Perchè non si è tenuto conto che moltissimi anziani e disabili hanno seri problemi di mobilità e si sentono a disagio non potendo più contare sull'unico "aiuto" civico di quartiere a loro consono e vicino? Si preferisce dunque puntare sulla struttura di via Curzola, dove il Comune paga l'affitto, invece di tenere aperto uno spazio storico al servizio della cittadinanza?" È necessario riaprire al più presto l'Ufficio Anagrafe di Pontevigodarzere - conclude il comitato - come si può combattere il degrado e la solitudine delle periferie urbane continuando a chiudere spazi sociali e culturali?".